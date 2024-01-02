شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة النهائية على قانونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة غدا الأربعاء صباحا الساعة الحادية عشر، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية .

كان المجلس قد وافق نهائيا على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، حيث وافق نهائيا على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما وافق نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة غدا الأربعاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، والذى يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي فى الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.