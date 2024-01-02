خلف: المخاطر التي تتعرض لها قرانا في الجنوب يزيدها خطرا هذا الفراغ القاتل في المؤسسات

أشار النائب ملحم خلف اليوم، في يومه الـ349 في مجلس النواب، الى أنه "عاماً جديداً ونحن نطل على الشعب اللبناني بصورة قاتمة من دون اي جديد، فالافق لا يزال مقفولا على الشغور في سدة الرئاسة، وعجز وتخبط ما بين أعضاء الحكومة".

ولفت خلف، الى أن "انعدام ضمير الامم أمام إبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المظلوم، المسحوق، المتروك والموجوع لا يمكن ان نقاربه، نحن في الداخل، بنفس التوجه تجاه شعبنا ووطننا. فالمخاطر التي تتعرض لها قرانا في الجنوب يزيدها خطرا هذا الفراغ القاتل في المؤسسات فما علينا الا ان نعود ونؤكد طلبنا المستمر بالعدالة لفلسطين".

وأكد أنه "يجب علينا ان نسمو وضميرنا الوطني ونذهب فورا وبحكم القانون الى انتخاب رئيس للجمهورية ومن خلال هذا الانتخاب اعادة تكوين السلطة ومنها الى انتظام الحياة العامة. وهل لنا ان نعود ونذكر بمآسي شعبنا نتيجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية ام اعود لأكرر ما قاله العلامة الدستوري الدكتور حسن رفاعي:" ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية هو انقلاب على الدستور".