البعثة الأممية لحقوق الإنسان تستنكر اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحق الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - استنكر رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم أبو سعيد الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وقال أبو سعيد في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء "إن الاتفاقات الدولية حفظت حقوق المعتقلين، إلا أن الاحتلال الاسرائيلي انتهك المواثيق الأممية، ويقوم بمعاملة الفلسطينيين معاملة سيئة للغاية".

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية بدأت عملها بشأن التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مضيفا أن سيتم خلال الفترة المقبلة تقديم دعاوى كثيرة أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كان قد أفاد، منتصف الشهر الماضي، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما لا يقل عن 900 فلسطيني في شمال القطاع، وأنه يتم احتجاز تحتجز معظم المعتقلين من غزة في قاعدة "زيكيم" العسكرية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء أن أول شحنة بحرية مرسلة لاغاثة سكان قطاع غزة تضم ​​ما يقرب من 100 طن من البطانيات الحرارية وحزم الإيواء والإمدادات الطبية لغزة وصلت إلى بورسعيد، حيث ستعبر منها إلى القطاع.

أوضحت الخارجية البريطانية أن السفينة المساعدة للأسطول الملكي البريطاني "لايم باي" سلمت المساعدات بعد مغادرتها قبرص وسيتم توزيع المساعدات من قبل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

تم تسليم المساعدات بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كاميرون ووزير الدفاع جرانت شابس لمصر وقبرص الشهر الماضي وتشمل المساعدات 11 طنا من الإمدادات الطبية تبرعت بها قبرص.

وتقول الحكومة البريطانية إنها "ستستكشف طرقًا أخرى لتوصيل المساعدات"، بما في ذلك المبادرة القبرصية لإنشاء ممر بحري لشحن كميات كبيرة من المساعدات بشكل مستمر إلى غزة والممر البري من الأردن

وفي سياق متصل آدان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينين في قطاع غزة والضفة الغربية تعبر عن تصرف عصابات وليس دولة تدعي الديمقراطية.

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