وزير الجيوش الفرنسية أكد دعم الجيش اللبناني وبخاصة الطبابة العسكرية بظل التحديات الراهنة

التقى قائد الجيش العما ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، وزير الجيوش الفرنسيّة Sébastien Lecornu، وجرى البحث في سبل التّعاون بين جيشَي البلدين. ثمّ انتقلا إلى الطبابة العسكرية، حيث عرض رئيس الطّبابة العميد داني بشراوي إيجازًا عن وضعها وإمكاناتها وحاجاتها ومشاريع التّطوير الّتي يجري العمل عليها، وقاما بجولة على الأقسام، واطّلعا على سير العمل فيها.

في هذا الإطار، نوّه Lecornu بـ"الجهود الكبيرة الّتي يبذلها عناصر الطّبابة العسكريّة، واحترافهم في أداء واجبهم"، مشدّدًا على "أولويّة دعم الجيش وبخاصّة الطّبابة العسكريّة، في ظلّ التّحدّيات الرّاهنة".

ولفتت قيادة الجيش، إلى أنّ "هذه الزّيارة تأتي في سياق مبادرات متعدّدة قامت بها السّلطات الفرنسيّة، لتقديم مساعدات مختلفة إلى الجيش، وتعزيز قدراته ولا سيّما في مجال الطّبابة".