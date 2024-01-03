حالة الطقس اليوم في السعودية..أمطار رعدية ومتوسطة في تلك المناطق

ياسر رشاد - القاهرة - حالة الطقس.. أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية توقعات حالة طقس اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024م، والمناطق المتوقع تعرضها لأمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

وكشف المركز الوطني للأرصاد، استمرار سقوط الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والرياض والقصيم، والتي تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بنشاط واضح للرياح، مع زخات من البرد موضحًا تكون الضباب هناك بجانب أجزاء من مناطق الجوف، وتبوك، وحائل والمدينة المنورة.

انخفاض درجات الحرارة في مكة المكرمة

كما يشهد اليوم انخفاض في درجات الحرارة، وتوقعها بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

أما عن حالة البحرين فقد أشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وعن حركة الرياح ستكون سطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.