"القسام": اغتيال العاروري وإخوانه على أرض لبنان يؤكد أن العدو خطر على الأمة وساحة المعركة معه مفتوحة

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أنّ اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري و"إخوانه على أرض لبنان يؤكد أن العدو خطر على الأمة، وأن ساحة المعركة معه مفتوحة".

ولفتت إلى أنّ "اغتيال قادتنا لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا إصرارا وثباتا على الطريق وتدفيع الاحتلال ثمن عدوانه".