اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، انه "يصادف يوم السبت الواقع فيه 6 كانون الثاني 2024 عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية، وبما ان هذا اليوم هو يوم عطلة الصحافة فيتوقف العمل في الصحف يوم الاحد في 7 كانون الثاني 2024 بدلا من يوم السبت، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصحافة: يتوقف العمل في الصحف يوم الاحد 7 كانون الثاني بمناسبة عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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