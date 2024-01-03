اخبار العالم

الأرقام الرسمية للاعبي منتخبنا الوطني المشاركين بنهائيات آسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الأرقام الرسمية للاعبي منتخبنا الوطني المشاركين بنهائيات آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-478092-638398935075282483.jpg

2024-01-03 | 16:41

الأرقام الرسمية للاعبي منتخبنا الوطني المشاركين بنهائيات آسيا

204 مشاهدة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن أرقام لاعبي منتخبنا الوطني المشارك في نهائيات آسيا التي تستضيفها قطر للفترة من 12 كانون الثاني الحالي ولغاية 6 شباط المقبل.
وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حارس مرمى منتخبنا فهد طالب يحمل الرقم (1)، وريبين سولاقا الرقم (2) ، وحسين علي (3) ، وسعد ناطق (4) ، وفرانس بطرس (5) ، وعلي عدنان (6) ، و يوسف الأمين (7) ، وإبراهيم بايش (8) ، وعلي الحمادي (9) ، ومهند علي – ميمي (10) ، وزيدان إقبال (11) ، والحارس جلال حسن (12) وبشار رسن (13) واكام هاشم (14) ، والان محيي الدين (15) وأمير العماري (16) ، وعلي جاسم (17) ، وأيمن حسين (18) ، ودانيلو السعيد (19) ، وأسامة رشيد (20) ، وأحمد علي (21) ، والحارس أحمد باسل (22) و ميرخاس دوسكي (23) وزيد تحسين (24) و أحمد يحيى (25) ومنتظر ماجد (26)".

ويستهل المنتخب العراقي مبارياته في البطولة المرتقبة، على الملاعب المونديالية في قطر، يوم 15 يناير/ كانون الثاني الحالي بمواجهة منتخب إندونيسيا، ثم سيواجه اليابان في الـ19 من الشهر ذاته، كما سيقابل فيتنام في الـ24 من الشهر عينه.

 

 


ExtImage-2675814-597893120.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا