شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الصحفى حازم عادل يتسلم ترخيص موقع مصر تايمز من "الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الكاتب الصحفي حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز ترخيص موقع مصر تايمز الإخباري من المجلس الإعلام لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور المستشار ياسر المعبدي الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس، وذلك خلال احتفالية تسليم التراخيص التي أصدرها المجلس وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

حقق موقع مصر تايمز الإخباري العديد من النجاحات على المستوي المهني منذ انطلاقه فى شهر نوفمبر عام 2020، والانفراد بالعديد من الأخبار والقضايا التي شغلت الرأي العام، بالإضافة إلى التغطيات المتميزة مع مراعاة المهنية فى تقديم المعلومات للقارئ، وتغيير المفاهيم التقليدية للعمل الصحفي، بتقديم محتوى بصري جذاب.

وأكد الكاتب الصحفى حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز، أنه يطمح لتقديم صحافة تواكب التطور التكنولوجى الذى يمر به العالم، بعدما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى أسرع وسيلة إعلامية في كل دول العالم، واعداً استكمال ما بدأه فى تقديم محتوى صحفي مختلف يناسب جميع الشرائح الخاصة بالقراء، وان يكون عند حسن ظن القارئ طوال الوقت، موضحاً أن الإعلام له دور مهم في تشكيل وعى الشعوب.

وذكر رئيس تحرير موقع مصر تايمز أن الإعلام المصري عليه أن يحتشد لمواجهة ما يحاك بالدولة المصرية من أخطار ومخططات ومؤمرات ليساند الدولة فى حربها .

ويتقدم الخليج 365 بالتهنئة للزميل حازم عادل لحصوله على ترخيص الموقع متمنيا له التوفيق والنجاح.