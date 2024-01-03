أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه "بعد مقتل نائب رئيس المكتب السياسي وقائد الحركة في الضفة الغربية صالح العاروري، مصر تبلغ السلطات الإسرائيلية رسميا، بقرار تجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرامية إلى إبرام صفقة تبادل جديدة".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مصر تبلغ إسرائيل رسميا بقرار تجميد دورها كوسيط لإبرام صفقة تبادل جديدة بعد مقتل العاروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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