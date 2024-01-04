إيران تعلن الحداد وتتوعد مخططي هجوم كرمان وتتوعد إسرائيل: الرد سيكون قاسياً

أعلنت طهران الحداد ليوم واحد على ضحايا هجوم كرمان، الذي وقع الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2024، قرب ضريح قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، فيما تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بردٍّ "قاسٍ" على الهجوم.



وأكد خامنئي في بيان، أن الرد على انفجاري كرمان سيكون قاسياً، مضيفاً أن جنود قاسم سليماني لن يتحمّلوا الجريمة.



وقال بيان المرشد العام: "بسم الله. لقد ارتكب أعداء الأمة الإيرانية الأشرار والمجرمون مرة أخرى كارثة لقي على أثرها عدد كبير من أبناء شعبنا الأعزاء في كرمان حتفهم في الأجواء العطرة بمقبرة الشهداء".



وأضاف خامنئي في بيانه: "حزن الشعب الإيراني وحزنت العديد من العائلات على وفاة أحبائهم. لم يستطع المجرمون قساة القلوب أن يتحملوا حب الناس وحماستهم لزيارة ضريح قائدهم الكبير قاسم سليماني".



وتابع قوله: "ليعلموا أن جنود سليماني لن يتسامحوا مع حقارتهم وإجرامهم. إن الأيدي الملطخة بدماء الأبرياء والعقول الفاسدة والمؤذية التي قادتهم إلى هذا الخطأ ستكون هدفاً أكيداً للعقاب العادل من الآن فصاعداً"، مؤكداً أن هذا الهجوم سيعقبه ردٌّ قاسٍ.



توعد بمحاسبة الفاعلين

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حزم بلاده في مسألة مكافحة الإرهاب، ومعاقبة مخططي ومنفذي هجوم محافظة كرمان بأقرب وقت.



جاء ذلك في رسالة نشرها الرئيس الإيراني بخصوص الهجوم المزدوج الذي استهدف مراسم في محافظة كرمان بالقرب من قبر "قاسم سليماني" الذي قُتل في الهجوم الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2020.



وأدان رئيسي الهجوم الإرهابي، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا والشعب الإيراني.



ووجَّه رئيسي السلطات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناة المتضررين من الهجوم، وارساء السلام والهدوء في محافظة كرمان.



ووصف رئيسي الهجوم بـ"غير الإنساني"، قائلاً: "مما لا شك فيه أن مرتكبي هذا العمل الجبان وقادته من ذوي القلوب السوداء، سيتم التعرف عليهم من قبل قوات الأمن، وإنفاذ القانون في أقرب وقت ممكن، وسيتم معاقبتهم على هذا العمل الشنيع".



وأضاف: "يجب أن يعلم الأعداء أن مثل هذه التصرفات لا يمكنها أبداً أن تعطل عزيمة الشعب الإيراني الحديدية للدفاع عن مبادئه الإسلامية، وأن إيران أكثر تصميماً من أي وقت مضى، على استئصال الإرهاب والعنف في ساحة المعركة".



فيما أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد ليوم واحد في البلاد على ضحايا الهجوم المزدوج الذي وقع في محافظة كرمان، وأدى إلى مقتل 103 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح.



جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة الأربعاء، أدانت فيه بشدةٍ الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي".



وأعربت الحكومة عن تعازيها لضحايا الهجوم، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى.



من ناحية أخرى، أعلنت السلطات المحلية بمحافظة كرمان، الحداد في المحافظة لمدة 3 أيام.



ووقع انفجاران بفارق زمني 10 دقائق، في طريق يشهد فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية في العراق عام 2020، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفق إعلام إيراني.



وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، هروب المشاركين في الفعالية، وتوجه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتشهد محافظة كرمان مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية لاغتيال سليماني، وسط إقبال من كافة المناطق الإيرانية.



وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، قتل سليماني، ونائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد.