أمطار رعدية في مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد طقس المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، انخفاض في درجات الحرارة مصوب بأمطار رعدية في بعض المناطق، مع نشاط واضح للرياح على أغلب الأنحاء.

ووفق لتوقعات المركز الوطني للأرصاد السعودي، فيسود اليوم عن حالة طقس اليوم بارد نسبيًا، وتشهد منطقتي الشرقية والرياض انخفاض في درجة الحرارة مع احتمالات لهطول أمطار خفيفة.

بينما توقع المركز سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة، بجانب احتمالية تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق بالإضافة إلى القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

أشار تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودي حول حالة الطقس اليوم، بتوقعات أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، بجانب حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.