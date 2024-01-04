وسائل إعلام إسرائيلية: رشقة صاروخية كبيرة من غزة وصفارات الإنذار تدوي في عسقلان وجنوب إسرائيل

افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن "اطلاق رشقة صاروخية كبيرة من غزة وصفارات الإنذار تدوي في عسقلان وجنوب إسرائيل". واكدت بلدية عسقلان أن "القبة الحديدية اعترضت قذيفتين صاروخيتين في سماء المدينة".

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