وزير الخارجية الأردنية: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية

أكّد وزير الخارجيّة الأردنيّة أيمن الصفدي، أنّ "إشعال الضفة الغربية ولبنان، هدف أجندة التّطرّف في الحكومة الإسرائيلية، الّتي تستمرّ في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السّياسيّة، وجرّ الغرب إلى حرب إقليميّة".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان ترجمة لهذه الأجندة، الّتي تنفّذ قتلًا وتدميرًا"، مشدّدًا على أنّ "الجميع سيدفع ثمن استباحة القانون الدّولي وعدم كبح هذ التّطرّف".
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