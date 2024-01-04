وزير الخارجية الأردنية: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية

أكّد وزير الخارجيّة الأردنيّة ​أيمن الصفدي​، أنّ "إشعال ​الضفة الغربية​ و​لبنان​، هدف أجندة التّطرّف في ​الحكومة الإسرائيلية​، الّتي تستمرّ في تدمير ​غزة​ لإطالة عمر قيادتها السّياسيّة، وجرّ الغرب إلى حرب إقليميّة".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "جرائم إسرائيل في ​فلسطين​ ولبنان ترجمة لهذه الأجندة، الّتي تنفّذ قتلًا وتدميرًا"، مشدّدًا على أنّ "الجميع سيدفع ثمن استباحة القانون الدّولي وعدم كبح هذ التّطرّف".