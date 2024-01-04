شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: حققنا زيادة فى الحصيلة بحساب ختامى 22/23 بلغت 107% عن المستهدف والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هناك عددا من الإجراءات التى كان لها دور كبير فى زيادة معدلات النمو، منها على سبيل المثال لا الحصر، القيمة المضافة التى شهدت فى ختامى 22/23 ، 478 مليار جنيه، بزيادة عن حساب ختامى 2021/2022 بلغت 120%.
وأكدت عبد العال، أن الفاتورة الإلكترونية كان لها دور كبير فى زيادة الحصيلة الضريبية؛ وبدأت الفاتورة فى تحقيق الهدف الرئيسى منها المتمثل فى حصر الاقتصاد الموازى لتحقيق العدالة الضريبية، وبعد التعامل بها أصبح لدينا 900 مليون وثيقة إلكترونية موجودة فى قواعد البيانات بخصوص الفاتورة الإلكترونية.
وهنأ أعضاء اللجنة رشا عبد العال ، على توليها منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الأيام القليلة الماضية.
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