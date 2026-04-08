شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 8-4-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-08 04:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر النحاس تمسكه بالسيناريو الصاعد بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 5.5100$ لنلاحظ بدء محاولات تسجيله لمكاسب إضافية بملامسته لمستوى 5.7000$ ليقترب بذلك من الهدف الرئيسي الأول المقترح سابقا.
كذلك بمواصلة استقبال السعر للعزم الإيجابي الناتج عن اتحاد المؤشرات الرئيسية يدعم فرص استئناف الهجوم الصاعد بتجاوزه لمستوى 5.7500$ والوصول مباشرة للهدف التالي المستقر قرب 5.9700$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.6000$ و 5.9700$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع