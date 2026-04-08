سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– توقعات اليوم 8-4-2026

نجح سعر البلاتين بالتحرر من سلبية محور المتوسط المتحرك 55 بتشكيله لموجه صاعدة جديدة محققا بذلك بتداولات هذا الصباح لمستوى 2045.00$, يتطلب من السعر تقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 1950.00$ ليؤكد استعداده لتشكيل موجات صاعدة جديدة بانجذابه أولا نحو 2070.00$ وبتجاوز هذا العائق قد تمتد التداولات مباشرة نحو 2130.00$ وصولا للمقاومة التالية المتمثلة بمستوى 2205.00$.

أما عودة السعر للتذبذب دون 1950.00$ سيجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد وليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 1865.00$ و1800.00$ قبل أي محاولة لتحقيق أي من الأهداف الإيجابية المقترحة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2130.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع