شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– توقعات اليوم 8-4-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-08 05:00AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر البلاتين بالتحرر من سلبية محور المتوسط المتحرك 55 بتشكيله لموجه صاعدة جديدة محققا بذلك بتداولات هذا الصباح لمستوى 2045.00$, يتطلب من السعر تقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 1950.00$ ليؤكد استعداده لتشكيل موجات صاعدة جديدة بانجذابه أولا نحو 2070.00$ وبتجاوز هذا العائق قد تمتد التداولات مباشرة نحو 2130.00$ وصولا للمقاومة التالية المتمثلة بمستوى 2205.00$.
أما عودة السعر للتذبذب دون 1950.00$ سيجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد وليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 1865.00$ و1800.00$ قبل أي محاولة لتحقيق أي من الأهداف الإيجابية المقترحة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2130.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع