المطران سفر استقبل مفتي زحلة وبحثا تطوير العلاقات لمصلحة زحلة والبقاع

بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة المباركين استقبل المطران مار يوستينوس بولس سفر مفتي زحلة والبقاع علي الغزاوي على رأس وفد من المشايخ في دار المطرانية حيث هنّأوه بمناسبة الأعياد المجيدة.

ودار الحديث حول تطوير العلاقات بين الطرفين لما فيه خير زحلة والبقاع ولبنان.