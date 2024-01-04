انت الان تتابع خبر انخفاض ملحوظ بالحوالات الخارجية.. تعرف على مزاد البنك المركزي اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسل السومرية، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 207 ملايين و723 الفا و357 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبشكل نقدي.وأضاف، ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 163 مليونا و943 الفا و357 دولارا، مرتفعة بنسبة 73% عن المبيعات النقدية البالغة 43 مليونا و780 ألف دولار.

وأشار، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 11 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 289 شركة