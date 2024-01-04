قائد الجيش التقى لاثارو ونائب رئيس أركان الدفاع في الجيش البريطاني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro ، وتناول البحث التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن في الجنوب.

كما استقبل نائب رئيس أركان الدفاع في الجيش البريطاني للاستراتيجية العسكرية والعمليات اللواء Charles Walker بحضور السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell يرافقه الملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدم Lee Richard Saunders وجرى التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين.