تغيير وزاري قريبًا.. مصطفى بكري: الرئيس يدرك حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة ستشهد تغييرا حكوميا مع الولاية الرئاسية الجديدة، بمقتضى الدستور، مشيرا إلى أن الفترة الجديدة سوف تشهد تغييرًا وزاريًا علاوة على تغيير المحافظين.

ونوه بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، بأن الفترة المقبلة، ستشهد تشكيل هيكل الحوار الوطني وشكله وأسلوبه، والإسراع بعقد الجلسات للانتهاء سريعا من التوصيات، ومشاركة قوى أخرى جديدة، مبينا أن الحوار الوطني سيكون بشكل جديد.

وأضاف بكري، أن الرئيس السيسي يدرك حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين، قائلا: "المصري ذكي، ولديه الوعي الكبير بما يحاك بالوطن، والدولة ستعبر الأزمة الحالية، في ظل دخولها معتركا صعبا وليس مصر فقط ولكن العالم أجمع دخل هذا المعترك".

وأشار بكري، إلى أن مصر لا تسعى إلى حرب، مبينا أن الدولة لديها حدود والجيش المصري يحافظ علىها، الدولة بها قائد كبير، يعي جيدا مصلحة شعبه، وهدفه هو خدمة الشعب المصري، والإطار العام هو وجود وطن يحصل كل مواطن على حقه، قائلا: "ربنا واقف مع البلد، و3 أو 4 شهور والبلد كل حاجة هتعدي والأزمة هتعدي".

إقرأ أيضًا:

الحكومة تكشف مصير سعر الذهب بعد طرح شهادات بنكية بعائد 27%