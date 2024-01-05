شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب: مصر حققت 80% من بنود استراتيجية حقوق الإنسان خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم البدء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2017، وقد تم إطلاقها بالفعل قبل عامين، وعلى مدار هذه الفترة نجحت مصر في تطبيق قرابة 80% من بنود الاستراتيجية على ارض الواقع، فقد رصدنا نتائج ملموسة، في كافة الملفات لعل أهمها ملف مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، القضاء على التمييز داخل العمل بوجه عام للجنسين.

وأشارت "سلامة"، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن من أهم الثمار التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين الماضيين، كانت إصدار تشريعات هامة، فقد تم تغليظ العقوبات بشأن جريمة ختان الإناث والتحرش وحرمان الإناث من الميراث، وهذا يعد انجاز كبير وغير مسبوق لدعم ومساندة نساء مصر في العديد من القضايا التي كانت بمثابة ميراث تتوارثه الأجيال، ويعد إهدار لحقوق المرأة الشرعية.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما حققته لجنة العفو الرئاسي كان من أهم النتائج التي حققتها الاستراتيجية، فقد تم الإفراج عن الكثير من القوائم، خلال الفترة الماضية، فضلا عن تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل التي عززت من مفهوم حقوق الإنسان، من خلال توفير حياة آدمية، شملت تأسيس ملاعب رياضية والاهتمام بتعليم الفنون والحرف، كما ذللت الدولة كافة التحديات أمام ذوي الهمم في مجال التمكين بالعمل والمجال الرياضي.