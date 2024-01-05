"مقابل الالتحاق بالجيش".. بوتين يصدر مرسومًا يتيح تجنيس المقاتلين الأجانب



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الخميس، مرسوما جديدا يتيح للمقاتلين الأجانب في صفوف الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا، الحصول على الجنسية الروسية.

ويشترط المرسوم الرئاسي الجديد أن يكون يقدم الراغبون في الحصول على الجنسية الروسية ما يثبت تسجيلهم في صفوف الجيش الروسي لمدة لا تقل عن سنة كاملة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الأجانب للالتحاق بصفوف القوات الروسية على جبهات القتال في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إن أوكرانيا أطلقت سراح 248 أسير حرب روسي بعد مفاوضات "معقدة".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الإمارات توسطت في إعادة الأسرى الروس الذين كانوا لدى أوكرانيا.

فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعادة أكثر من 200 أسير أوكراني من روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على منصة تليجرام، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت عددا من الأهداف الجوية كانت في طريقها نحو المدينة.

ولفت جلادكوف إلى أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي ال فوق بيلجورود وضواحيها، موضحا أنه تم إسقاط عدد من الأهداف الجوية المعادية، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.