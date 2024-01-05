مقتل شاب فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيت ريما في رام الله

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل شاب فلسطيني (17 عامًا)، وإصابة 7 آخرين على الأقل بالرّصاص الحي للقوات الإسرائيلية، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله".
وأوضحت مصادر "وفا"، أنّ "الشّبان أُصيبوا في كمين نصبه جنود الجيش الإسرائيلي، الّذين اعتقلوا عددًا آخر من الشّبان"، مشيرةً إلى أنّ "أغلبية الإصابات نقلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي". ولفتت إلى أنّ "الجنود الإسرائيليّين داهموا منازل عدّة، كسّروا أبواب محال تجاريّة ودمّروا أحد المقاهي في البلدة، فيما اندلعت مواجهات بينهم عقب الاقتحام".
وكانت القوّات الإسرائيليّة قد اقتحمت البلدة، وسيّرت آليّاتها ودوريّاتها الرّاجلة في أحياء عدّة، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلديّة.
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