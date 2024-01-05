أقدم مؤيّدون لفلسطين في الولايات المتحدة الأميركية، على التّصدّي لموكب وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن، من خلال رشّ السّيّارات بطلاء أحمر، أثناء خروجه من منزله في مقاطعة Fairfax County بولاية فيرجينيا يوم أمس.
وقد استهدف هؤلاء معظم سيّارات الموكب، خصوصًا سيّارة الوزير حين رأوها تعبر أبواب منزله، وقذفوها بالطّلاء الأحمر على الممرّ أثناء مغادرته، في تعبير عن الغضب من علاقة الإدارة الأميركيّة بإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون مؤيدون لفلسطين ألقوا الطلاء الأحمر على موكب بلينكن في فيرجينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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