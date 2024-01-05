متظاهرون مؤيدون لفلسطين ألقوا الطلاء الأحمر على موكب بلينكن في فيرجينيا

أقدم مؤيّدون ل​فلسطين​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​، على التّصدّي لموكب وزير الخارجيّة ​أنتوني بلينكن​، من خلال رشّ السّيّارات بطلاء أحمر، أثناء خروجه من منزله في مقاطعة Fairfax County بولاية فيرجينيا يوم أمس.

وقد استهدف هؤلاء معظم سيّارات الموكب، خصوصًا سيّارة الوزير حين رأوها تعبر أبواب منزله، وقذفوها بالطّلاء الأحمر على الممرّ أثناء مغادرته، في تعبير عن الغضب من علاقة الإدارة الأميركيّة ب​إسرائيل​.