أعلنت كتائب "القسام"، عن "استهداف 9 آليات صهيونية، والاشتباك مع القوات الراجلة واستهداف بأسلحة القنص ومضادات الأفراد، والإجهاز على عدد من الجنود شرق التفاح بمدينة غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": استهدفنا 9 آليات صهيونية وأجهزنا على عدد من الجنود شرق التفاح بمدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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