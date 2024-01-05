هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء كبار في الحكومة: مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلي، بأنّ "مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلًا".

ويأتي ذلك في ظل خلافات إسرائيلية بدأت تظهر إلى العلن بشكل كبير حول مسار الحرب على غزة، وصفقة تبادل الأسرى، والتحقيقات بشأن فشل الجيش في 7 تشرين الأول.