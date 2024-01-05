انت الان تتابع خبر إيران: القبض على 11 شخصا على صلة بتفجير كرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اعتقال عدد من المتورطين.

وقال وحيدي في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "تمكنت أجهزة المخابرات من العثور على أدلة قوية حول الأشخاص المتورطين في التفجيرين الإرهابيين، وتم إلقاء القبض عليهم"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا".



وأشار إلى أن "كافة المعلومات بشأن هذا الملف باتت في أيدي أجهزة المخابرات، مضيفا أن "المخابرات تتابع وبقوة وسرعة الأمر".

وشدد على أن "الحركات الإرهابية التي تدعمها الأنظمة الإرهابية ستصبح في قبضة الأجهزة الاستخباراتية".

من جانب آخر، توعد كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقائد الحرس الثوري حسين سلامي بالانتقام خلال تشييع جثامين ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم داعش قبل يومين.

وقُتل نحو 100 شخص في مدينة كرمان، الأربعاء، في ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته طائرة مسيرة أميركية في العراق عام 2020.

قال تنظيم داعش إن اثنين من أعضائه فجرا أحزمة ناسفة وسط الحشد الذي تجمع عند المقبرة في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد.

