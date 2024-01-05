انت الان تتابع خبر بانزال جوي أردني فرنسي.. وصول مساعدات اغاثية الى غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبهذه العملية الأردنية تشارك للمرة الأولى دولة أجنبية وبمتابعة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

كما نُفذَت هذه العملية، عبر طواقم عسكرية مشتركة من الجانبين الأردني والفرنسي، إذ تأتي في إطار دعم فرنسا للموقف الأردني من القضية الفلسطينية.



هذا وأرسلت القوات المسلحة الأردنية المستشفى الخاص إلى خان يونس، بتوجيهات ملكية في شهر نوفمبر العام الماضي.

وشملت مواد عملية الإنزال التاسعة عدة أطنان من المستلزمات الطبية والإغاثية والعلاجية، بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، إلى المواقع المستهدفة وفقا للتوقيت المحدد لمخطط الإنزال، عند الساعة السادسة والدقيقة الواحدة مساء بتوقيت عمّان.

إلى ذلك، أشرف على تجهيز المستشفى الميداني الأردني ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله، فيما شاركت الأميرة سلمى أيضا بإنزال جوي سابق إلى شمال القطاع.

وأرسل الأردن منذ بداية الحرب على غزة، نحو 25 طائرة مساعدات إغاثية كما نفّذ 9 إنزالات جوية، إضافة إلى تسيير 133 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية.

