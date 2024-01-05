وزيرة خارجية فرنسا: ليس من حق إسرائيل أن تقرر مستقبل قطاع غزة

شددت وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا، على أنه "ليس من حق إسرائيل أن تقرر مستقبل قطاع غزة".
ولفتت إلى أن "دعوات تهجير الفلسطينيين غير مسؤولة وتبعدنا عن الحل وتتعارض مع مصالح إسرائيل"، معتبرة "أننا بحاجة للعودة إلى القانون الدولي واحترامه".
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