ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال حرجا". وأشار إلى أن بسبب ذلك "قدمت فرنسا والأردن مساعدات عبر الجو للسكان هناك".

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: الوضع في غزة لا يزال حرجًا لذلك قدمنا مع الأردن مساعدات عبر الجو للسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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