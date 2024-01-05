أشار عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، الى أن "اليمن بات يلعب دوراً إقليمياً وعالمياً بفعل السياسات الأميركية الخاطئة، وإسرائيل لا تريد الاعتراف باستحالة استعادتها قوة الردع كما كان عليه الوضع في الماضي".
وأكد البخيتي، أن "اليمن سيستمر في عملياته العسكرية لنصرة إخوانه في فلسطين مهما عملت واشنطن"، مشيداً "بما يقوم به حزب الله في لبنان والمقاومة العراقية وعلينا الاستمرار بفاعلية في هذا الطريق".
وأضاف "علينا أن ندرك أننا كسبنا الجولة الأولى في الحرب الأخلاقية ضد أميركا وحلفائها"، لافتاً الى أن "أميركا ستخسر عسكرياً لأنها تواجه إرادة شعوب وإذا فشلت في كسر مقاومة غزة كيف لها أن تواجه دول محور المقاومة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر البخيتي: نشيد بما يقوم به "حزب الله" في لبنان والمقاومة العراقية وعلينا الاستمرار بفاعلية في هذا الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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