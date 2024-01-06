"سبوتنيك": طائرات مسيرة استهدفت قاعدة للجيش الأميركي شرقي سوريا

أفادت وكالة "سبوتنيك"، بأن "انفجارات كبيرة هزت قاعدة حقل العمر النفطي الأميركية، والناتجة عن هجوم طائرات مسيرة انتحارية مجهولة، المنطقة الخضراء ضمن القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

ولفتت الوكالة، الى أن "الهجوم الجديد هو الثاني الذي يستهدف القاعدة المذكورة، والذي تسبب الأول مساء أمس الخميس، بوقوع إصابات مؤكدة في صفوف الجنود، وهو الثاني خلال اليوم الجمعة، إذ تم استهداف قاعدة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة بعدد من الطائرات المسيرة مع سماع اصوات لقذائف المضادات الجوية الأميركية".

وذكرت أن "الهجوم جاء بعد ساعات من هبوط طائرة شحن أمريكية في القاعدة تنقل تعزيزات عسكرية ولوجستية، مع فريق عسكري رفيع المستوى قام بزيارة القاعدة وقاعدة معمل غاز كونيكو شمالي دير الزور".