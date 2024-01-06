أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، التابع للسلطات الروسية، تعليق حركة المرور على الجسر موقتًا. وجاء في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا". ولم يتم ذكر الأسباب، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضاف المقى أنه يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية علّقت حركة المرور على جسر القرم موقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.