وزير الدفاع الأميركي في المستشفى منذ مساء الإثنين الماضي بسبب مضاعفات صحية

أعلن المتحدّث باسم ​البنتاغون​ بات رايدر، أنّ وزير الدّفاع الأميركي ​لويد أوستن​ نُقل إلى مستشفى وولتر ريد العسكري قرب ​واشنطن​، مساء الأوّل من كانون الثّاني الحالي، "بسبب مضاعفات حدثت على أثر إجراء طبّي غير طارئ".

وأوضح في بيان، أنّ "أوستن يتعافى جيّدًا، ويُتوقّع أن يستأنف مهماته بالكامل اليوم"، مشيرًا إلى أنّ "في كلّ لحظة، كانت نائبة وزير الدّفاع مستعدّة للتّحرّك واستخدام صلاحيّات الوزير عند الضرورة".

ولفت متحدث آخر باسم البنتاغون، في وقت لاحق لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ نائبة الوزير كاثلين هيكس "مخوّلة تلقائيًّا تولّي مهمّات الوزير، إذا كان عاجزا عن ذلك"، مبيّنًا أنّها اتخذت بالفعل "قرارات روتينيّة نيابةً عن أوستن هذا الأسبوع".