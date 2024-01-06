"القسام": فجّرنا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى شرق خانيونس

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

كذلك أعلنت الكتائب أنه "مجاهدينا أجهزوا على أحد جنود الاحتلال شرق خانيونس بعد وضع فوهة البندقية في ظهره وقتله خلال دخوله لأحد المنازل لتفقده والاشتباك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل اليدوية".

وذكرت أن "ظهر أمس، تمكن مجاهدو القسام من الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود تم حصارها والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح وبعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين".