ارتفاع شهداء غزة إلى 22722 والاحتلال يواصل قصف القطاع

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

في غضون ذلك، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ92 على التوالي إلى 22722 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 58166 جريحًا، 70 في المئة منهم أطفال ونساء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 122 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، كما أصيب 256 في القصف الإسرائيلي المستمر على المنازل والأحياء السكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.