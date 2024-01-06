مسؤولة بالهلال الأحمر الدولي: الفلسطينيون في غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت مسؤولة التواصل والإعلام في جمعيات الصليب والهلال الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مي الصايغ، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضافت الصايغ - في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، اليوم السبت أن الوضع الإنساني معقد جدا في قطاع غزة، وأن النازحين يعيشون أوضاع كارثية ويتعرضون لظروف قاسية بسبب انعدام الأمن الغذائي، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة توفير الحماية اللازمة للقطاع الطبي في غزة.

وأشارت إلى أن المستشفيات تتعرض لانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من حمايتها وفق القانون الدولي الإنساني، الذي يشدد على ضرورة عدم استهداف المستشفيات والمؤسسات الإغاثية.

وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة خصوصا قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الخاص بإنهاء الخلاف بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وانسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل. كما شدد على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والمناطق اللبنانية الجنوبية.

وأبدى بري قلقه الكبير من إستمرار الحرب على قطاع غزة وحرصه على عدم توسعها بإتجاه لبنان ، معرباً عن تخوفه من التصعيد الإسرائيلي مشدداً على وجوب أن تكون الأولوية هي لوقف الحرب على قطاع غزة، لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء الى لبنان وحينها يسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701 .

وأشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بمشاركة دول الاتحاد الأوروبي في عداد قوات اليونيفل ودورها على مدى عقود كشاهدة على الخروقات والإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وأهله كما تفعل اليوم.

وجدد رئيس المجلس التأكيد لبوريل على إلتزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701 ، مؤكداً ان المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وإنسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل.

وعلى المستوى السياسي الداخلي، شدد الرئيس بري على أهمية إنجاز الإستحقاق الرئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل ، كاشفاً أنه على إستعداد دائم للتعاون مع جهود اللجنة الخماسيه لإنجاز هذا الاستحقاق.