جريمة.. رئيس علمية كورونا يحذر من الحصول على "حقنة البرد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من الحصول على حقنة البرد واصفا إياها بالجريمة متكاملة الأركان.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ثقافة اللجوء إلى الصيدلي لطلب العلاج عند الإصابة بأعراض نزلة برد ثقافة خاطئة، موضحا أننا نواجه موجة من الفيروسات التنفسية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن مصر ليس بها حالات مرضية شديدة تستدعي الدخول إلى المستشفى، موضحًا أنه لا يوجد علاج معين لعلاج الفيروس، والحالات لا تستدعي إعطاء مضاد للفيروسات لعدم خطورة الحالة.

وأضاف: الوقاية خير من العلاج، وارتداء الكمامة نوع من الوقاية خاصة في الأماكن المغلقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بروتوكول علاج لكل الحالات، وإنما كل حالة يكون لها بروتوكول خاص بها، والمضادات الحيوية لا توصف للمريض إلا في حالات معينة