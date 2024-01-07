النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارات وهمية في أجواء القرى الجنوبية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنه "يحلق الطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء القرى الجنوبية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية على مستوى منخفض وينفذ غارات وهمية كما يلقي بالونات حرارية في أكثر من منطقة".

وتسببت الغارات الوهمية بأضرار مادية في بعض المنازل والمحال التجارية في بلدة تبنين والجوار.