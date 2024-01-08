توقيع اتفاقية لوهب أرشيف مجلة الحوادث اللبنانية إلى مكتبة جامعة الروح القدس -الكسليك

في إطار المحافظة على أرشيف الصحف والمجلات اللبنانية التي لعبت دورًا أساسيًا في تاريخ الحياة اللبنانية، تم توقيع اتفاقية لوهب أرشيف مجلة الحوادث اللبنانية لناشرها الصحافي سليم اللوزي إلى مكتبة جامعة الروح القدس – الكسليك.

ووقّعت الاتفاقية أميّه سليم اللوزي زوجة الناشر الراحل سليم اللوزي، والأب جوزف مكرزل مدير المكتبة العامة، بحضور رئيس مجموعة الرعيدي للطباعة النقيب جوزف الرعيدي الدويهي، الذي اهتم بحفظ أرشيف المجلة طيلة السنوات الماضية.

وتضم هذه المجموعة كامل أرشيف المجلة منذ تاريخ تأسيسها في العام 1956 حتى العام 1982.

وقد تمكّن اللوزي الذي عرف بجرأته وحبه لعمله، من بناء شبكة من العلاقات الواسعة مع المسؤولين العرب والأجانب، الأمر الذي مكّنه دائماً من الحصول على السبق الصحفي من مصدره الأساسي، كما انتقدت المجلة بشدة الأنظمة الاستبدادية وممارساتها وكانت من المدافعين الشرسين عن حرية لبنان وسيادته.