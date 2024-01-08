بوحبيب التقى ميقاتي: مستعدون لتطبيق القرار 1701 بحذافيره اذا انسحبت اسرائيل من ارضنا المحتلة واوقفت خروقاتها

اشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب بعد لقائه رئيس حكمة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الى اننا "عرضنا الوضع في الجنوب والمساعي القائمة، حيث التقينا في نهاية الاسبوع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي وبحثنا الوضع في الجنوب كما سنلتقي وزيرة خارجية المانيا، وكما هو معروف فان الولايات المتحدة اوكلت الى اموس هوكشتين متابعة الوضع، وفي حال كانت لديه امور ايجابية سيزور لبنان في وقت لاحق، وقد ابلغنا الجميع اننا على استعداد لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، اي اننا يجب العودة الى خط الهدنة لعام 1949 مما يعني انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي اللبنانية وان توقف خروقاتها البرية والبحرية والجوية، واذ طبقت هذه الامور فان ليس لدى لبنان اي مشكلة، وهذا ما تبلغه الحكومة اللبنانية للجميع، ومن الممكن ان يزور لبنان عدد من وزراء خارجية بعض الدول وسنعلن عنهم في الوقت المناسب".

وفي سياق منفصل، التقى ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الأسبق الياس المر والنائب ميشال المر.

كما التقى ميقاتي وفدًا من المعهد العربي للتخطيط في الكويت برئاسة عبد الله فهد الشامي الذي قال بعد اللقاء "عرضنا القضايا العامة وخاصة السياسية منها وانعكاساتها على القطر العربي، ومعدلات النمو التي حققتها الحكومة اللبنانية خلال السنة الماضية، وان شاء الله بدأ لبنان يستعيد توازنه الاقتصادي وهناك فرص جيدة تحدث عنها رئيس الحكومة وتوازنات جديدة في الاقتصاد اللبناني، فالتصحيح الاقتصادي بدأ وهذا مؤشر جيد لما كانت عليه الازمة في السنوات السابقة، واليوم نطمح الى استقرار سياسي بشكل عام يؤدي الى استقرار اقتصادي، لان لبنان يستأهل كل خير، وان شاء الله فان الحكومة تقوم بواجباتها والتعافي يحتاج الى صبر ولبنان في مرحلة التعافي".

وعن المشاريع المستقبلية للمعهد، اوضح ان "لدينا مشاريع مع "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" ونحن في صدد اطلاق مبادرات لمساعدة المبادرين في لبنان لان الدور الأساسي للمعهد ان يكون هناك تنمية للقدرات في الدول العربية كافة.

وفد بقاعصفربن".