كنعان تسلّم من وزارة المال لائحة بالسلفات والهبات

تسلّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رسمياً من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل قبل ظهر اليوم، لائحة بسلفات الخزينة بين أعوام 2020 الى 2023، ولائحة بالهبات بين أعوام الـ2018 الى2023، وذلك بناء على الطلب الرسمي للجنة المال والموازنة خلال جلسات مناقشة مشروع موازنة 2024.

واشار المكتب الاعلامي لكنعان الى ان "في الأرقام، بدا لافتاً ان السلفات بلغت لعام 2023 وحده، ٣١،٨٩٢،٥٨٤،٩٣٥،٩١٣ الف مليار، أي ما يعادل 72% من القدرة الانقاقية المتاحة قانوناً على أساس القاعدة الإثني عشرية. وهي مسألة ستخضع للمتابعة من قبل لجنة المال والموازنة، لما تشكّله هذه الأرقام من انفاق كبير للحكومة خارج الموازنة العامة والقوانين المرعية".