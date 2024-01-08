انت الان تتابع خبر الكشف عن تشكيلة الريال لكأس السوبر الاسباني في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشارك في البطولة برشلونة (بطل الليجا)، ريال مدريد (بطل كأس الملك)، أتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثالث بالليجا)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).

ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة، بمواجهة الجار اللدود أتلتيكو مدريد، الأربعاء المقبل، بالدور نصف النهائي.



وشهدت قائمة الملكي عودة الفرنسي فيرلاند ميندي بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا تواجد العديد من اللاعبين الشباب مثل كاريلو، توبياس، ماريو مارتين، ونيكو باز.

بينما يغيب عن صفوف الميرنجي للإصابة: كورتوا، ميليتاو، ألابا، ولوكاس فاسكيز.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، وفران.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، فران جارسيا، ميندي، كاريلو، وتوبياس.

خط الوسط: كروس، مودريتش، بيلينجهام، فالفيردي، كامافينجا، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر، نيكو باز، ومانو مارتين.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، رودريجو جويس، وخوسيلو.

