نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تأكيده ان "السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا ستبحث المشاركة باليوم التالي للحرب بغزة". واكد بلينكن انه "في كل مكان ذهبت إليه وجدت قادة مصممين على منع اتساع دائرة الصراع"، مشيرا الى ان ": زعماء تركيا والأردن وقطر والإمارات والسعودية اتفقوا على العمل لجهود مساعدة غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا ستبحث المشاركة باليوم التالي للحرب بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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