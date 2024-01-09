حزب الله ينتقم لمقتل العاروري باستهداف معقلين للاحتلال بلبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "حزب الله"" اليوم الثلاثاء، عن استهداف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي أحدهما مقر قيادة المنطقة الشمالية في مدينة باستخدام المسيرات الهجومية الانقضاضية.

وقال حزب الله في بيان منشور على وكالة الإنباء الروسية : "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح اليوم الثلاثاء موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر أعلن أنه "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".