زلزال بقوة 6,7 درجات وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل الفيليبين

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركيّة، أنّ زلزالًا بقوّة 6,7 درجات وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل الفيليبين. وحدّدت مركزه على عُمق 70 كلم، وعلى بُعد نحو مئة كلم إلى جنوب شرق ولاية سارانغاني عند طرف جزيرة مينداناو الجنوبيّة.
ولم يطلق الزلزال تحذيرًا من وقوع تسونامي، وفق النّظام الأميركي للتّحذير من موجات المدّ البحري، كما لم ترد على الفور أيّ تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
مع الإشارة إلى أنّ الفيليبين تشهد هزّات أرضيّة متكرّرة، خصوصًا أنّ الأرخبيل يقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني كثيف.
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