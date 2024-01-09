ألمانيا تدرس استقدام مرضى ومصابين من غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال متحدث وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، اليوم الاثنين 8 يناير 2024 ، إن حكومة بلاده تدرس نقل مصابين ومرضى من قطاع غزة إلى البلاد.

وأضاف فيشر أن المباحثات بين وزارات الحكومة متواصلة للتوصل إلى قرار حول قبول مصابي ومرضى غزة في البلاد.



وفي سياق متصل، أشار متحدث الخارجية الألمانية إلى تقديم بلاده مساعدات لكلّ من مصر والأردن، لتأمين الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى القادمين إلى البلدين العربيين من غزة.



وأفاد أن ألمانيا قدمت لمصر مساعدات طبية بقيمة مليوني يورو، فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة للأردن 400 ألف يورو مخصصة للمرضى والمصابين القادمين من غزة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء أمس الأحد 7 يناير 2024 ، جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري والموافقة على تحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج بشكل فوري وعاجل.

المصدر : وكالات - الاناضول