رئيس الموساد السابق: نتنياهو فشل في إخضاع حماس وعليه أن يرحل الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي، إن نتنياهو فشل في إخضاع حماس وينبغي أن يرحل الآن.

وتابع رئيس الموساد السابق خلال حديثه مع التايمز البريطانية: "دعيت للقاء رئيس الموساد الحالي عدة مرات وأعتقد أن خسائرنا مؤلمة".

وأوضح رئيس الموساد السابق للتايمز البريطانية: "السنوار ومقاتلو حماس لم يفقدوا إرادة القتال ولهذا يرفضون التفاوض".

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزارة الصحة، أوصت المشافي بالتأهب، لاحتمال استقبال مصابين بالآلاف مع احتمال توسع القتال شمالا.