شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات تلاحق المتورطين فى جرائم خطف الأطفال تصل للإعدام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 289 من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، على عقوبات بالغة تلاحق المتورطين في جرائم خطف الأطفال والتي قد تصل إلى الشجن المشدد وقد تصل في بعض الجرائم إلى الإعدام حال اقترانها بجريمة.

وقد نص قانون العقوبات على أن كل من ارتكب جريمة خطف الأطفال دون تحيل ولا إكراه، تفرض عليه عقوبة السجن المشدد مدة لا تقـل عن عشر سنوات فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقـل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ونصت المادة بالفقرة الثانية على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد الخطف إذا اقـتـرنـت بهـا جـريمة.

وفى حالة الحكم بالسجن المؤبد على الجاني الخاطف، فإنه يفرض عليه تشغيله داخل السجن في الأعمال المقررة عليها طيلة حياته،عقاباً على الجرم الذى ارتكبه بحق الطفل.

ونص القانون أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.